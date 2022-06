Ben Mertens rukt op naar halve finales op EK snooker U18

De 17-jarige Ben Mertens heeft zich kunnen plaatsen voor de halve finales op het Europese kampioenschap snooker U18, dat plaatsvindt in het Albanese Shëngjin.

De Oost-Vlaming kreeg echter zijn plaats bij de laatste vier niet cadeau. Zo moest hij in de achtste finale zijn beste snooker bovenhalen tegen de 15-jarige Hongaar Bulscu Révész om met 3-2 overwinning zijn plaats te verzilveren in de kwartfinale. Daarin was Mertens met 4-1 te sterk voor de Engelsman Paul Deaville en dit na breaks van 92 en 105.

Voor een plaats in de finale neemt hij het op tegen de Ier Leone Crowley.

- Uitslagen -

. Laatste 32: Ben Mertens (Bel) - Yorrit Hoes (Bel) 3-1 52-60, 70(58)-15, 77-3, 79-22; Anton Kazakov (Oek) - Thijs Pauwels (Bel) 3-0 64-41, 69-38, 98(93)-24.

. Achtste finale: Ben Mertens (Bel) - Bulcsú Révész (Hon) 3-2 75(75)-25, 91(67)-22, 42-71, 7-61, 71-43.

. Kwartfinale: Ben Mertens (Bel) - Paul Deaville (Eng) 4-1 106(92)-0, 63-50, 58-66, 121(105)-0, 81-9.