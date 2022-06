Carlos Alcaraz past geblesseerd voor grastoernooi van Queen’s, maar hoopt op Wimbledon

Het toernooi in Londen vormt een voorbereidingstoernooi op Wimbledon, dat van 27 juni tot en met 10 juli in de Britse hoofdstad wordt gehouden. Alcaraz hoopt te kunnen deelnemen aan de derde Grand Slam van het jaar. “Tot over een paar dagen in het Verenigd Koninkrijk”, tweette de 19-jarige Spanjaard.

Carlos Alcaraz, die dit jaar tot nu toe vier titels heeft gewonnen waaronder de Masters 1000 van Madrid en Miami, is een van de grote revelaties dit seizoen. Op Roland Garros werd hij in de kwartfinales uitgeschakeld door Alexander Zverev en op Wimbledon werd hij vorig jaar in de tweede ronde uitgeschakeld door Daniil Medvedev.

Raducanu past voor Birmingham maar hoopt op deelname aan Wimbledon

De Britse tennisster Emma Raducanu (WTA 11), die dinsdag verstek moest laten gaan voor het toernooi van Nottingham, heeft woensdag laten weten dat ze niet zal deelnemen aan het WTA-toernooi van Birmingham. De Britse hoopt wel deel te nemen aan Wimbledon.

“Het was teleurstellend om me deze week terug te moeten trekken met een blessure aan mijn zij en helaas zal ik niet in staat zijn om in Birmingham te spelen”, klonk het op de website van de Britse tennisfederatie.

“Ik kijk er echter naar uit om snel weer op de tennisbaan te staan en te genieten van de rest van het seizoen”, voegde ze eraan toe. Raducanu hoopt terug speelklaar te zijn voor Wimbledon, dat op 27 juni van start gaat. Volgens Britse media heeft de tennisster een scan ondergaan en lijkt haar blessure mee te vallen.

De 19-jarige Raducanu wisselde het afgelopen jaar een paar keer van coach en kende een moeilijke periode nadat ze de US Open won in 2021. Op Roland Garros werd ze in de tweede ronde al uitgeschakeld door de Wit-Russin Aliaksandra Sasnovich in drie sets.