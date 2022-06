Coach van Nafi Thiam krijgt prestigieuze eretitel van BOIC

De prijs wordt uitgereikt sinds 2013 aan een persoon die een “uitzonderlijke bijdrage heeft geleverd aan de olympische beweging in België”. Eddy Merckx (2013), Patrick Sercu en Gaston Roelants (2014), Robert Van de Walle (2015), Ingrid Berghmans (2016), Hanna Mariën (2017), Guido De Bondt (2018), Roger Moens (2019), Anne d’Ieteren (2020) en Kim Gevaert (2021) zijn de vorige winnaars van de Orde van Verdienste.

De 75-jarige Roger Lespagnard nam als tienkamper zelf deel aan de Olympische Spelen van 1968 in Mexico-Stad (17e), 1972 in München (14e) en 1976 in Montreal (19e). Hij is momenteel actief als coach van Nafi Thiam, olympisch kampioene zevenkamp in 2016 in Rio en vorig jaar in Tokio.

© BELGA

© BELGA