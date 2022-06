Boston Celtics stapje dichter bij recordtitel in de NBA

Boston Celtics heeft donderdag de derde wedstrijd van de NBA-finale gewonnen tegen de Golden State Warriors. In de TD Garden werd het 116-100. Zo leiden de Celtics met 2-1 en zijn ze nog twee zeges verwijderd van een 18e titel, wat een record zou zijn.

Bij de rust leidden de Celtics met 12 punten: 68-56. In het derde quarter (25-33) kwamen de bezoekers opzetten en namen ze zelfs even de leiding. In het slot (23-11) stelde Boston echter orde op zaken.

Jaylen Brown (27), Jayson Tatum (26) en Marcus Smart (24) bezorgden Boston samen 77 punten. Bij Golden State was Stephen Curry goed voor 31 punten. De sterspeler van de Warriors bezeerde zich op het einde aan zijn linkerbeen in een duel met Al Horford. “Natuurlijk heb ik wat pijn, maar het zal gaan. Ik denk niet dat ik de volgende match ga missen”, verklaarde Curry na de partij.

De vierde finalewedstrijd vindt vrijdag plaats, opnieuw in Boston.

Boston jaagt op een eerste titel sinds 2008, de 18e uit de clubgeschiedenis. Vandaag delen de Celtics het record van 17 kampioenschappen met de Los Angeles Lakers. Golden State werd al zes keer kampioen, voor het laatst in 2018.

