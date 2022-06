“Dit ging helemaal niet om mij”: Oekraïense studente in rode jurk getuigt over pakkend beeld

Valaray, de 16-jarige studente die in de Oekraïense stad Charkov tussen het puin van haar school poseerde in een prachtige rode jurk, heeft bij BBC voor het eerst getuigd over haar actie. “Dit ging helemaal niet om mij.”

In normale omstandigheden zou Valaray samen met haar klasgenoten rond deze periode naar het schoolbal gaan. Maar van een school is in de stad Charkov geen sprake meer: het gebouw werd maanden geleden al tot puin herleid. Valaray en haar vrienden besloten toch hun mooiste kleren aan te trekken en een wals te dansen aan de brokstukken die even voordien nog hun dagelijkse thuis waren geweest.

Daags nadat de beelden over de hele wereld veel media-aandacht kregen, getuigt Valaray bij de BBC. “Ik had nooit gedacht dat die foto’s zo gedeeld zouden worden. Het draaide ook echt niet om mij, Ik wou gewoon aandacht op de situatie vestigen. We zijn heel fier op onze helden.”

Intussen blijven de bombardementen er maar doorgaan. “Het was heel luid gisteravond. Sinds de eerste dag van de oorlog is hier heel angstaanjagend.”

“De helft van mijn klas is al naar het buitenland gevlucht. Sommigen leven onder de grond, maar nu begint er wel een soort van normaal leven opnieuw te beginnen.” Wanneer de school weer zou kunnen opengaan, weet Valaray niet.