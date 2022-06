Emma Meesseman verliest na thriller bij ex-club Washington Mystics

Geen winst voor Emma Meesseman met Chicago Sky bij haar terugkeer naar ex-club Washington Mystics. Meesseman en co. verloren na een thriller met 84-82 in de Amerikaanse hoofdstad.

Geen winst voor Emma Meesseman bij haar terugkeer naar Washington Mystics. Bij de club waar ze in 2019 met Kim Mestdagh de WNBA-titel veroverde en werd verkozen tot MVP van de WNBA-finale ging ze na een nagelbijter onderuit. Meesseman tekende voor 7 punten, 7 rebounds en 1 assist en verloor met de Sky na een 45-40 achterstand halfweg met 84-82. Chicago Sky, waar Ann Wauters assistent-coach is, staat met 7 op 11 op de derde stek in de WNBA.

Vrijdag staat een nieuwe partij on the road op de affiche. Chicago Sky neemt het dan op tegen Connecticut Sun. Belgian Cat Julie Allemand, die vorige week met ASVEL Lyon de Franse titelfinale verloor, geniet nog van wat rust en pikt eerstdaags bij Chicago Sky aan.