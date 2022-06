Dit weten we al over de man die al dan niet bewust inreed op een groep leerlingen en leerkrachten in Berlijn

Het is een dag na de feiten nog niet duidelijk wat Gor H., de 29-jarige man die in Berlijn inreed op een groep leerlingen en daarbij een leerkracht om het leven bracht en negen personen zwaar verwondde, bezield heeft. Het lijkt er steeds meer op dat hij moedwillig het voetpad is opgereden, maar een echt motief voor zijn daad is er nog steeds niet. Dit is wat we al weten over de man en zijn gruweldaad.

De feiten zijn vreselijk: de bestuurder van een personenwagen reed woensdagvoormiddag rond 10.26 uur het voetpad op in Berlijn, aan de Breitscheitzplatz, en kwam met hoge snelheid in een groep leerlingen en leerkrachten terecht. Daarbij kwam een leerkracht om het leven en raakten negen leerlingen zwaargewond, waarvan er nog zeker vijf in kritieke toestand in het ziekenhuis liggen. Ook andere leerlingen zouden lichter gewond geraakt zijn.

Volgens de politie is de bestuurder, die na de feiten opgepakt kon worden, een 29-jarige man met de dubbele Duits-Armeense nationaliteit. Volgens Duitse media is zijn naam Gor H. en heeft hij zijn domicilie al meer dan tien jaar in de dure wijk Charlottenburg in Berlijn. Hij staat daar ingeschreven op hetzelfde adres als zijn zus, maar het is onduidelijk of ze daar effectief allebei wonen. Het is in elk geval met haar auto, een Renault Clio, dat hij inreed op de groep leerlingen. Het is niet duidelijk of de zus al verhoord kon worden en of zij meer inkijk heeft kunnen geven in de daden van haar broer.

Volgens de politie is de man geen onbekende voor hen. Hij zou zich al bezondigd hebben aan “vermogensdelicten”, zo klonk het. Het zou gaan om diefstal. Volgens enkele politici, waaronder de Berlijnse senator Iris Spranger, kampte de man met mentale problemen en zou hij in een “psychische noodtoestand” verkeerd hebben. Of hij echt geestesgestoord is, moet nog blijken uit het onderzoek. Bij het verlaten van zijn voertuig werd hij overmeesterd door passanten en zou hij volgens hen een heel verwarde indruk gegeven hebben. “Help mij”, zou hij meermaals gepreveld hebben.

Waarom

Dat onderzoek moet ook nog uitsluitsel geven over het waarom van de feiten. Er is nog geen sluitend antwoord op de vraag of het om een ongeval of een opzettelijke daad was, al wordt meer aan dat laatste gedacht omdat getuigen zeiden dat de man plankgas gaf toen het gebeurde en niet leek te remmen. De zaak wordt ondertussen wel al onderzocht door de afdeling moordzaken. Een onderzoeker vertelde aan Bild dat het incident geen ongeluk is en dat de man een “ijskoude moordenaar” is. Volgens persbureau DPA gaat de politie niet uit van een extremistisch of terroristisch motief. “Op dit moment hebben we geen indicaties van een politieke daad”, meldde de politie woensdagavond. Senator Spranger had het wel over een “amoktat”.

Aanvankelijk waren er berichten dat in zijn auto een brief gevonden was waarin hij bepaalde feiten bekend zou hebben, maar dat werd niet veel later tegengesproken. Werden wel gevonden in zijn auto: posters en documenten waarop onder meer ‘stop de agressie van Turkije’ geschreven stond. Het is niet duidelijk of die documenten van de man of van zijn zus zijn en of ze iets te maken hebben met wat gebeurd is.