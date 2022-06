Na ‘afschaffing’ verguisde M-decreet blijft alternatief uit

De opvolger van het M-decreet is alweer met een schooljaar uitgesteld, tot september 2023. Bijsturing is nochtans meer dan ooit nodig. Het buitengewoon onderwijs barst uit zijn voegen.

Eerst was het 2021. Dan kwam ­corona en werd het 2022. Nu zal het Leersteundecreet ten vroegste in 2023 van start gaan. Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) een tijd geleden beslist. In een bericht van het GO! staat daarover: “De overheid krijgt het beloofde leersteundecreet niet tijdig rond: de ­ingangsdatum van het nieuwe ­decreet wordt verschoven naar 1 september 2023.”

Het decreet wordt de opvolger van het door veel leerkrachten vervloekte M-decreet. Dat ­bepaalt dat kinderen met een ­beperking zo veel mogelijk naar een gewone school moeten kunnen, een koerswijziging waar Vlaanderen zich in 2009 toe engageerde door in te stemmen met het VN-verdrag Handicap. Het systeem werd nog beslist door minister Pascal Smet (Vooruit) en ingevoerd ­onder Hilde Crevits (CD&V). Door een te snelle implementatie en geen extra middelen kreeg het al snel een slechte naam.