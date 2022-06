Kom op tegen Kanker wil seksualiteit bij kanker uit de taboesfeer halen

De communicatie en zorg rond seksualiteit tijdens of na kanker is ondermaats, zo stelt Kom op tegen Kanker in een nieuw onderzoeksrapport. “Seksuele problemen hebben vaak een grote negatieve impact op de levenskwaliteit en het welzijn van de (ex-)kankerpatiënt en de partner”, zegt expert kankerzorg Hans Neefs. “Het is daarom belangrijk dat zorgverleners dit met hun patiënten kunnen bespreken.”

Heel wat kankerpatiënten krijgen te maken met seksuele klachten zoals erectieproblemen en pijn bij het vrijen door een droge vagina, maar ook minder lust en opwinding en een veranderd zelfbeeld na een operatie. Kom op tegen Kanker lanceerde in juni 2021 een meldcampagne en 436 (ex-)patiënten en partners deelden het afgelopen jaar hun ervaringen. Van hen zegt 88 procent problemen te (hebben) ervaren op het vlak van seksualiteit en intimiteit.

Ondermaatse communicatie

Vooral de ondermaatse communicatie valt op. Slechts een kwart van de bevraagden kreeg voor de start van de behandeling informatie over mogelijke gevolgen op seksueel vlak. “In het dikke pak met informatie waar je op moet letten wordt er met geen woord over seksualiteit gesproken”, zo getuigt een patiënte die in 2020 borstkanker kreeg. “Ik moest zelf het initiatief nemen om vragen te stellen.”

Maar ook tijdens en na de behandeling heeft slechts de helft van de patiënten een gesprek gevoerd met een zorgverlener over mogelijke vragen en problemen. Meestal ging het dan om een kankerspecialist, soms ook een psycholoog. Nochtans had een duidelijke meerderheid van de groep (72,5 procent) die geen gesprek hierover had, wel nood aan zo’n gesprek.

Verplicht in basisopleiding

Kom op tegen Kanker wil het thema daarom uit de taboesfeer halen en vraagt zorgverleners om het onderwerp proactief ter sprake te brengen. De organisatie pleit er daarnaast voor dat seksualiteit en intimiteit een verplicht onderdeel worden in de basisopleiding van zorgverleners, maar ook dat de toegang tot gespecialiseerde zorg voor seksuele klachten verbetert. Een seksuoloog zou patiënten bijvoorbeeld tijdens en na de behandeling kunnen bijstaan.