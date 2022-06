Militair vliegtuig stort neer in Californië: vier inzittenden omgekomen

Een militair vliegtuig is woensdag neergestort in het zuiden van Californië. Dat heeft een woordvoerder van het Amerikaanse leger bevestigd. Het leger ontkent dat het vliegtuig radioactieve stoffen vervoerde toen het neerstortte nabij Glamis, op zowat 35 kilometer van de grens met Mexico. Bij de crash kwamen vier van de vijf inzittenden om het leven, zo berichten Amerikaanse media.

“We kunnen bevestigen dat een vliegtuig van de 3rd Marine Aircraft Wing neergestort is nabij Glamis”, aldus de legerwoordvoerder. “De hulpdiensten zijn ter plaatse. In tegenstelling tot geruchten op sociale media, was er geen nucleair materiaal aan boord van het toestel.”

Niet ver van de plaats van de crash, in Yuma (Arizona), bevindt zich een vliegbasis van de marine waar verticaal opstijgende MV-22 Osprey-vliegtuigen gestationeerd zijn.

Het Amerikaanse leger kampte al met meerdere ongevallen met dit type vliegtuig. Bij een van die ongevallen vielen in maart vier doden in Noorwegen tijdens een NAVO-oefening.