Emma Meesseman en Ann Wauters ontmoeten voormalig president Barack Obama: “Nooit gedacht”

“Nooit gedacht dat ik via de basketbalsport president Barack Obama zou ontmoeten. Dit is geweldig,” gaf Emma Meesseman mee. Barack Obama ontving WNBA-kampioen Chicago Sky in het kader van de Obama Foundation. “Het was een schitterende meeting met onze regerende kampioen in WNBA. Ik ben enorm fier op deze atleten en de organisatie van Chicago Sky. Zij vertegenwoordigen het beste van onze stad op en naast de court,” gaf Barack Obama mee.

Ann Wauters, assistent-coach bij Chicago Sky, en Emma Meesseman, één van de sterkhouders bij de club uit de Windy City overhandigden met hun team een wedstrijdshirt aan Barack Obama en gingen uiteraard met hem op de foto.

Komende nacht neemt Chicago Sky, dat met 7 op 10 op de derde plaats staat, het tegen Washington Mystics (ex-team van Emma Meesseman) op.

