“Buien trekken over Limburg, op sommige plaatsen kan het flink gieten”

Vandaag zullen er in de loop van de dag ook weer enkele lokale buien vallen, die van noordwest naar zuidoost over Limburg trekken. In tegenstelling tot de regenval van gisteren zal zo’n bui echter slechts van relatief korte duur zijn. Op verschillende plaatsen kan het wél even flink gieten terwijl het op andere plaatsen maar weinig voorstelt.