6-1! Duivelse doelpuntenkermis, Trossard scoort twee pareltjes tegen Polen

Banksy. Je ziet of hoort hem nooit. De geheimzinnige, wereldberoemde Brit spreekt alleen via zijn kunst. Schreeuwt zelfs oorverdovend luid via zijn straatkunst. Op een van Banksy’s sloganeske werken weerklinkt de leuze ‘If you get tired, learn to rest, not to quit’, waarbij een jong meisje steunend op één hand naar een blauw vogeltje kijkt. In het Nederlands: ‘Als je vermoeid bent, leer dan om te rusten, niet om op te geven’.

Zou Roberto Martinez na de pandoering tegen Nederland een replica van Banksy in de kamer van elke Rode Duivel gehangen hebben? Doodvermoeide Rode Duivels na een loodzwaar seizoen, zoals Kevin De Bruyne al sakkerend had aangegeven.

De Belgen leken de boodschap van Banksy woensdag helemaal begrepen te hebben: niet opgeven. Meteen zat er een denderende vaart in het Duivelse spel, na vijf minuten hadden ze al drie keer voor gevaar gezorgd. Eerst werd Castagne het straatje ingestuurd, daarna trapte Batshuayi op de paal en Hazard in de rebound (voor een leeg doel) naast, tot slot scoorde Batsman na een subtiel hakje van Hazard. Elke van deze drie aanvallen startte bij… Kevin De Bruyne. Hoezo vermoeid?

© ISOPIX

Lewandowski

De Rode Duivels, woensdag in het damesshirt van de Flames, dicteerden de wet. Polen zou enkel en alleen gevaarlijk kunnen worden als Robert Lewandowski in stelling werd gebracht. Maar dan moesten ze er wel in slagen om in de buurt van Simon Mignolet te geraken. Dat lukte in de verste verte niet… tot minuut 27. Dendoncker liet Lewandowski even los, Szymasnki stak de bal slim tussendoor. Omdat Carrasco was blijven hangen, stond de Bayern-spits niet buitenspel en kon hij Mignolet behendig vloeren: 0-1. Helemaal tegen de gang van het spel in. Maar België dus opnieuw achterstand, vijfde tegengoal in twee wedstrijden. Vooral eentje die een onoplettende Carrasco zichzelf mocht aanwrijven.

De Heizel ontplofte. Het luide ‘Polska’ van de vele bezoekers (meer dan de helft) overstemde het ‘tous ensemble’ van de thuisaanhang. Maar dat belette de Rode Duivels niet om de wedstrijd weer in handen te nemen. Toch knap hoe de ploeg de rug rechtte na alweer een opdoffer. Een zoveelste in vijf dagen. Met de verdiende gelijkmaker die volgde. Carrasco zette zijn fout een beetje recht door De Bruyne knap binnendoor te loodsen, maar een dekselse Dragowski bokste de bal alweer uit doel. Castagne pikte op en Witsel krulde stevig raak: 1-1, op het einde van de eerste helft.

© Photo News

De Bruyne

‘Learn to rest’, schilderde Banksy. Wel, de Rode Duivels rustten woensdag uitstekend, kwamen opnieuw gedreven uit de kleedkamer en grepen de Polen meteen naar de keel. Met drie doldwaze minuten op het uur. Eerst kopte Dendoncker knap, Dragowski redde. Daarna pegelde Hazard, Dragowski pareerde. Vervolgens knalde Castagne, Dragowski stond pal. Pas bij de vierde Belgische poging in 180 seconden plooide de Poolse keeper toch. Hazard legde breed tot bij De Bruyne, die de 2-1 beheerst met binnenkant rechts weglegde: 2-1. Dragowski was eraan voor de moeite. Het ‘tous ensemble’ haalde het nu wel van de ‘Polska’-schreeuwen.

Polen kwam er niet meer aan te pas, omdat de Belgen het gaspedaal bleven indrukken. Bondscoach Michniewicz had dat ook begrepen en haalde zijn sterspeler Lewandowski zelfs naar de kant. Aan Belgische zijde mocht Leandro Trossard invallen. En hoe! De ex-Genkie kapte zich eerst knap vrij voor de 3-1 en pegelde vervolgens de 4-1 dromerig heerlijk in de verste hoek. Twee goals die Trossard nu al zekerheid verschaffen van een WK-selectie, schrijf dat maar op. Dendoncker en Openda zorgden nog voor de stevige 6-1 cijfers.

© Isosport

Nu Wales

De Rode Duivels deden zo wat van hen verwacht werd: winnen. Ze blijven ook in de running voor groepswinst in deze Nations League. Maar belangrijker nog, ze verzachtten de pijn van de Belgische fans een heel klein beetje na de zware pandoering van vorige vrijdag. Nu zaterdag volgt het volgende duel al in en tegen Wales. Met meer dan waarschijnlijk een nieuwe rist namen tussen de lijnen. De opdracht blijft dezelfde: winnen. Misschien Banksy meenemen naar het WK als assistent?

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

BELGIË: Mignolet – Dendoncker, Alderweireld, Vertonghen – Castagne, Tielemans, Witsel, Carrasco – De Bruyne, Hazard, Batshuayi.POLEN: Dragowski (6) – Gumny (5), Glik (4), Bednarek (4), Puchacz (5) – Zurkowski (5), Krychowiak (5) – Kaminski (5), Zielinksi (6), S. Szymanski (6) – Lewandowski (6).Vervangingen: 46’ Krychowiak door D. Szymanski (5), 46’ Puchacz door Bereszynski (5), 66’ Hazard door Trossard, 66’ S. Szymanski door Cash (-), 69’ Lewandowski door Buksa (-), 75’ De Bruyne door De Ketelaere, 85’ Witsel door Faes, 85’ Castagne door T. Hazard, 85’ Batshuayi door Openda.Doelpunten: 28’ Lewandowski 0-1, 42’ Witsel 1-1, 59’ De Bruyne 2-1, 73’ Trossard 3-1, 80’ Trossard 4-1, 83’ Dendoncker 5-1, 91’ Openda 6-1.Gele kaarten: 14’ Krychowiak (fout), 35’ Witsel (fout).Scheidsrechter: Ivan Kruzliak (Svk - 6).