Sapstraat in Smeermaas woensdagnacht zonder water door waterlek

Lanaken

In de Sapstraat in Smeermaas is woensdagavond een waterlek ontstaan. Medewerkers van de Watergroep hebben de waterleiding in de straat helemaal afgesloten waardoor de bewoners zonder water zitten. Donderdagmorgen wordt gestart met de herstelling van het lek meldt het gemeentebestuur, dat eraan toevoegt dat de Watergroep op korte termijn - gezien de vele recente lekken - heel de verouderde leiding in de Sapstraat zal vervangen. eva