Walter ‘Pico’ Michiels opnieuw opgepakt nadat hij tekeer gaat in frituur

Walter Michiels, Pico uit FC De Kampioenen, heeft weer eens voor tumult gezorgd. Dit keer op het De Becker Remyplein in Kessel-lo. Hij is door de Leuvense politie opgepakt, maar is intussen weer vrij. Vorige week heeft de rechter in Leuven zijn internering bevolen.

De politie van Leuven moest met twee patrouilles ter plaatse sturen om Michiels te kalmeren en mee te nemen. Dit keer had hij amok gemaakt in een frituur. Volgens Marc Vranckx van de Leuvense politie werd het parket in kennis gesteld.

Na enkele uren kon hij opnieuw beschikken.

Michiels heeft stilaan een abonnement bij politie en gerecht. Het was het zoveelste incident met de aan lager wal geraakte acteur die zich onder meer al moest verantwoorden voor verschillende diefstallen in warenhuizen in het Leuvense, bedreigingen tegen een agent en passanten, en smaad aan twee agenten. Bij een controle door een politiepatrouille in het Leuvense stadspark haalde hij tot tweemaal toe zijn geslachtsdeel boven voor de ogen van de inspecteurs. De voormalige acteur maakte obscene gebaren en beledigde de agenten. Hij zou ook op straat geürineerd hebben. Voorts werd hij schuldig bevonden voor het aanmatigen van een titel die hij niet heeft, en werd hij twee keer betrapt met cannabis op zak.

De rechter heeft zijn internering uitgesproken. Michiels heeft nog een tweetal weken de tijd om in beroep te gaan. Nadien zal hij wellicht worden opgenomen voor een behandeling.

LEES OOK. Al jaren een gevaar voor zichzelf en voor anderen: waarom Walter ‘Pico’ Michiels nog steeds niet geïnterneerd is