In het centrum van de Duitse hoofdstad Berlijn is een man gisterochtend met een wagen ingereden op wandelaars die op het voetpad liepen. Eén leerkracht was op slag dood. Negen van haar leerlingen raakten ernstig gewond. Zes ervan verkeren in levensgevaar. Lokale media spreken van een opzettelijke daad. Al werd dat nog niet officieel bevestigd. De bestuurder is aangehouden.