Jamie-Lee Six (23) is niet alleen actrice en influencer, maar is sinds twee jaar ook deel van een duo. Samen met dj Louis XIV zorgt ze voor ambiance op de Vlaamse podia, al stak corona aanvankelijk wel een stok in de wielen. De eerste echte festivalzomer is meteen goedgevuld voor de twee. “Maar voor ons is het vooral een leuke hobby”, zegt Six.