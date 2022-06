Wéér net niet! Wout van Aert moet voor de tweede dag op rij leren leven met de tweede plaats: “En toch ben ik blij met mijn prestatie”

Deze Dauphiné is voor Wout van Aert een pure rollercoaster. Voor hetzelfde geld won hij in Frankrijk al vier keer op rij. Maandag was het de schuld van iedereen, dinsdag was het zijn eigen schuld en gisteren speelde de wind hem parten. Gevolg: over een afstand van 31,9 kilometer was hij twee seconden trager dan Filippo Ganna. “En toch moet ik hiermee tevreden zijn”, zei de geletruidrager.