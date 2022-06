In de Windelsteenstraat in Maasmechelen is woensdagavond rond 19 uur een kind onder een auto terechtgekomen. De jongen van 9 uit de gemeente werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht.

Een uur eerder, rond 18 uur, zijn een auto en een bromfietser gebotst in de Heufkensweg in Maasmechelen. De bromfietser en zijn passagier raakten gewond. De mannen van 18 en 21 jaar oud uit Maasmechelen zijn naar het ziekenhuis gebracht. maw