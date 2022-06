Olav Kooij sprint naar zege in openingsrit ZLM Tour: “Nog niet top, wel goed genoeg om te winnen”

De nog altijd maar 20-jarige Olav Kooij zette in de eerste etappe van de ZLM Tour meteen de puntjes op de i. De snelle man van Jumbo-Visma kwam een kleine maand geleden nog zwaar ten val in de Ronde van Hongarije. Hij moest daarbij onder meer gehecht worden aan de kuit. Zaterdag vierde hij zijn rentree in de Heistse Pijl en bij zijn tweede koers sinds zijn heroptreden was het meteen raak.

Zaterdag vierde hij zijn rentree in de Heistse Pijl en bij zijn tweede koers sinds zijn heroptreden was het meteen raak. In een compleet verstoorde massasprint kwam Kooij snel naar voor. Enkel Marecko knokte zich nog enigszins tot in zijn buurt. Elia Viviani legde beslag op de derde plek. Jumbo-Visma startte met Kooij als kopman en wil verder aan een sprinttrein voor hem bouwen. Daartoe krijgt het in deze ZLM Tour met nog vier vlakke etappes royaal de kans.

“We kwamen met het doel om een rit te winnen en dat is meteen gelukt”, zegt Kooij. “Ik zal niet zeggen dat ik al absoluut top ben, maar wel goed genoeg om te winnen. We hebben ook het initiatief genomen. Het gaf me vertrouwen dat de ploeg alles op alles voor me zette. Het was heel warrig, maar ik wist dat ik bij dat laatste knikje op 150 meter van de streep als eerste moest doorkomen. Dan had ik kans om het te houden en dat bleek ook genoeg. We gaan nu in de volgende ritten verder bekijken of er sprintkansen komen en dan zien we wel of er dan ook een goed klassement aan vast kan zitten.”