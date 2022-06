Serieverkrachter van Frans-Belgische grensstreek voor de rechter: verdacht van 58 feiten

Een Franse fabrieksarbeider die vlakbij de Belgische grens woonde, moet zich vanaf vrijdag verantwoorden voor de rechtbank in Douai, het over de Belgisch-Franse grens. Hij wordt verdacht van tientallen aanrandingen. Ook in ons land.

Dino Scala (60), een getrouwde fabrieksarbeider, vader van drie en gevierd voetbalvoorzitter, werd in 2018 februari opgepakt als verdachte van de aanranding van een meisje van 16 jaar in ons land. Dat gebeurde op 5 februari iets voor 7 uur ’s ochtends in de buurt van Erquelinnes, in de provincie Henegouwen.

Scala, die dichtbij de Belgische grens woont in Pont-sur-Sambre, werd nochtans omschreven als minzaam en boven alle verdenking en zou nooit op de radar van de politie gekomen zijn als zijn voertuig niet op de plaats van de feiten gefilmd zou zijn. Het was een Belgische speurder die de man kon linken aan de gruweldaad.

Tijdens zijn eerste verhoor gaf hij de feiten toe en bekende hij meteen nog een tiental verkrachtingen en een veertigtal gevallen van seksuele agressie sinds 1988 in meerdere gemeenten in de Sambervallei. Uiteindelijk werd hij in verdenking gesteld voor 19 van die feiten. Nadien werden daar nog tientallen dossiers aan toegevoerd.

De werkwijze van de man was telkens nagenoeg dezelfde. Hij verraste zijn slachtoffers vroeg ’s ochtends, benaderde hen in de rug en wurgde hen met zijn voorarm tot ze buiten westen waren. Hij deed dat telkens in de buurt van zijn woonplaats en sloeg vooral toe in de winter, omdat de mensen dan later opstaan. Hij dreigde zijn slachtoffers vaak ook af en gebruikte geregeld een mes.

In totaal zijn er 56 burgerlijke partijen op het proces, waarvan acht Belgische. Het proces zal verschillende weken duren.