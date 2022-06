Vader van vermiste matroos dwingt Moskou een pijnlijke waarheid op te biechten, maar dat kan hem duur komen te staan

Voor het eerst heeft een officiële bron in Moskou toegegeven dat honderden dienstplichtigen ingezet zijn in Oekraïne. Dat is te danken aan Dmitri Shkrebets vader van de vermiste Yegor Shkrebets, kok op de Moskva. Hij botste op een muur van stilzwijgen toen hij vroeg naar het lot van zijn zoon. Toen begon hij zijn persoonlijke oorlog op sociale media. Om de overheid te dwingen om de waarheid op te biechten. Anderhalve maand later lijkt hem dat gelukt. Al kunnen de consequenties voor zijn strijd zwaar zijn.