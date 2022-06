Kerkrade

In Kerkrade hebben woensdagavond duizenden mensen meegewandeld in een stille tocht voor de vermoorde Gino van der Straeten. Grote zussen Naomi en Kelly liepen voorop, in zwart T-shirt met daarop een foto van hun broer. “We hopen dat Nederland is wakker geschud”, sprak Naomi de aanwezigen toe.