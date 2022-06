Er is tijdelijk geen verkeer toegelaten, ook fietsers niet. — © eva

Lanaken

Aannemer Nelis uit Oudsbergen is deze week begonnen aan de rioleringswerken in de Kompveldstraat in Gellik. Eerder gaf een bord al aan dat de werken zouden duren ‘tot dit bord weg is’. En ook nu laat een bord met een kwinkslag weten dat ook fietsers er tijdelijk niet kunnen passeren.