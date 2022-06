‘La vérité’ is de eerste postume single van Arno, en de voorbode op zijn laatste album dat later dit jaar verschijnt. — © Alex Vanhee

Zeven weken na zijn dood is de eerste postume single van Arno een feit. La vérité is de voorbode van zijn finale album, dat later dit jaar verschijnt, en een samenwerking met zijn zoon Felix. Maar voor Arno’s entourage blijft het zwaar om ernaar te luisteren. “Er is een tijd voor en na Arno. Zonder hem is het niet hetzelfde.”