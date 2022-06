Zelfs de meest hardhorende zonneklopper kan er niet omheen: we moeten ons beschermen tegen de zon om problemen te voorkomen. Factor 50 of meer, alles om veilig de zomer door te komen. Maar wat geldt voor mensen, is even belangrijk voor dieren. Ook zij kunnen ernstige zonnebrand oplopen, zeker dieren met een witte en dunne vacht.