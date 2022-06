Een hit aan de kassa en twee Oscars. Een vervolg op ‘Joker’, de psychologische thriller over de bekende aartsvijand van Batman, leek in 2019 de logische stap. Toch hielden zowel hoofdrolspeler Joaquin Phoenix als regisseur Todd Philips zich lang op de vlakte als het over toekomstplannen ging. Tot nu. Op Instagram bevestigde de regisseur nu dat er een script klaarligt voor een tweede film.