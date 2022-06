Het gerecht is woensdag op zes plaatsen binnengevallen bij Ferrero, de fabrikant van o.m. Kinderchocolade waarin salmonella werd ontdekt. De speurders willen weten wie verantwoordelijk was voor het beheer van de salmonellabesmetting in de fabriek in Aarlen losbrak en wie al dan niet geprobeerd heeft om de zaak voor de buitenwereld verborgen te houden.