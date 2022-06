Red Lions rekenen na rust af met Zuid-Afrika

De Belgische nationale hockeymannen hebben woensdag hun twaalfde wedstrijd in de Pro League gewonnen. De Red Lions (FIH 2) versloegen Zuid-Afrika (FIH 16) in het Sportcentrum Wilrijkse Plein in Antwerpen met 4-2.

Na een treffer van Connor Beauchamp (1., pc) keken de Red Lions meteen tegen een achterstand aan. Nelson Onana (6.) hing de bordjes snel op gelijke hoogte. Toch moesten de Belgische hockeymannen wachten tot de tweede periode om tegen de Zuid-Afrikanen het verschil te maken. Florent van Aubel (36.) en Tom Boon (39. en 44. pc) klaarden de klus. Beauchamp (48., pc) scoorde nog een tweede maal voor de statistieken.

De Red Lions waren dinsdag al een eerste keer met 5-0 te sterk voor Zuid-Afrika in Antwerpen. Tom Boon blonk toen uit met drie treffers. In de stand tellen ze net als India 27 punten uit twaalf wedstrijden. Alleen Nederland (28 punten uit 10 wedstrijden) doet beter.

Zaterdag en zondag kijken de Red Lions in Antwerpen India (FIH 4) in de ogen. Op 18 en 19 juni volgen nog twee duels op verplaatsing bij Engeland (FIH 6). De Belgische hockeymannen zijn titelverdediger in de Pro League.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“Het is altijd leuk om met twee overwinningen op rij terug te keren in de nationale ploeg”, zei Van Aubel, terug na een hoofdblessure (hersenschudding). “We hebben hard gewerkt om onze connecties in de aanval te herstellen en het resultaat is niet slecht met een 6 op 6 in onze laatste wedstrijden. Het belangrijkste is dat we ons goed voorbereiden op onze twee duels tegen India, dat op dit moment een zeer succesvol land is. Ons doel is om verder te groeien in deze dubbele ontmoeting tegen India en daarna tegen Engeland.”