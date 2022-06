Dat is dan roteren: Louis van Gaal dropt elf (!) nieuwe namen, Noa Lang start

Louis van Gaal gooit zijn elftal helemaal om voor de wedstrijd tegen Wales. Oranje start met elf nieuwe namen: over rotatie gesproken. Noa Lang start vanop de nummer tien.

Akkoord, het is maar de Nations League. Maar het hele team veranderen, hadden we zelfs van Louis van Gaal niet verwacht. Voor de wedstrijd tegen Wales in de Nations League, neemt de bondscoach van Oranje het woord “roteren” wel heel letterlijk. Hij wisselt zijn team tegenover de Derby der Lage Landen van vrijdag zowaar op elke positie.

Van Gaal gaf op zijn persconferentie al aan dat hij graag al zijn spelers eens aan het werk wou zien. “​​​​​​Ik wil zien of ze tegen de stress van het Nederlands elftal kunnen”. Dus krijgen jongens als Noa Lang en Cody Gakpo nu hun kans tegen Wales.