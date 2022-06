Antwerp stelt eerste zomeraanwinst voor: 18-jarige vleugelaanvaller Anthony Valencia

“Valencia komt over van Independiente del Valle, waar hij nog samen speelde met William Pacho”, klinkt het op de clubwebsite. “In februari schitterde de 18-jarige rechterwinger nog op de U20 Copa Libertadores. Hij scoorde 2 doelpunten en gaf 2 assists in 5 wedstrijden.”

Antwerp deelde ook een video met knappe acties van de nieuwste aanwinst. Op het eerste zicht lijkt Valencia een technisch begaafde, kwieke vleugelaanvaller. Hij speelt op rechts, maar is linksvoetig en snijdt dus graag naar binnen.

Of Valencia al matuur genoeg is voor de eerste ploeg van Antwerp, zal nog moeten blijken. Hij speelde dit seizoen vooral bij de U20 en mocht drie keer invallen bij de eerste ploeg Independiente del Valle, een Ecuadoraanse eersteklasser. Wellicht een transfer voor de toekomst, dus. De eerste sinds Marc Overmars technisch directeur is.