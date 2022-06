Opgelet: er circuleren valse uitnodigingen voor vaccinatie tegen apenpokken

De Riks Management Group (RMG) zou op 20 mei beslist hebben om maatregelen te nemen om de verspreiding van de ‘monkeypox’ in ons land in te dijken, zo staat te lezen in een mail die al duizenden Vlamingen in hun mailbox kregen.

LEES OOK. 24 besmettingen met apenpokkenvirus vastgesteld in België

LEES OOK. WHO telt 780 gevallen van apenpokkenvirus in 27 landen

“Wie gezond of besmet is of symptomen vertoont moet met spoed een afspraak maken voor een vaccinatie en dat via ‘Mijn Burgerprofiel’ van de Vlaamse overheid. Wie de uitnodiging krijgt moet binnen de 24 uur antwoorden en bevestigen of hij/zij komt want de vaccinatie is niet verplicht. Maar wie niet ingaat op de uitnodiging of niet laat weten of hij/zij zich wel of niet laat vaccineren, krijgt wel een boete”, zo staat er verder.

LEES OOK. WHO Europa waarschuwt voor verspreiding apenpokken tijdens festivalseizoen

Bij het Agentschap Zorg en Gezondheid zeggen ze “dat er helemaal geen vaccinatiecampagne voorzien is.”

Een zoveelste poging van phishing, klinkt het bij Safeonweb, de cybersecuritydienst van de overheid. En een zoveelste bewijs dat oplichters op de actualiteit inspelen.

LEES OOK. Moderna test vaccin tegen apenpokken

“Klik niet op een link in een verdacht bericht, open de bijlages niet en download geen applicaties als daar om gevraagd wordt”, geeft Safeonweb als raad mee.

Wie de uitnodiging voor de vaccinatie tegen apenpokken of andere verdachte mails krijgt, kan dat melden via verdacht@safeonweb.be.