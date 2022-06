Billie Eilish (20) is begin juni begonnen aan het Europese luik van haar wereldtournee ‘Happier than ever’. Toen ze dinsdagavond halt hield in Manchester, bracht ze het nieuwe akoestische nummer: ‘TV’. Daarin verwijst ze zowel naar het proces van acteurs Johnny Depp en Amber Heard, als de abortuswetgeving in de Verenigde Staten.