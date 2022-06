Het nieuwe kunstwerk van de Australische artiest Smug op woonblok Toren 9 in de TT-wijk. — © Sven Dillen

Hasselt

Met de inhuldiging van een joekel van een kunstwerk in het hartje van de stad, wil Hasselt opnieuw dé voortrekkersrol opeisen op het vlak van streetart. Een expertisecentrum rond de kunstvorm is in de maak.