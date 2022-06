Leander Dendoncker in de verdediging, Michy Batshuayi in de spits: dit is de opstelling van de Rode Duivels voor de wedstrijd tegen Polen

De Rode Duivels kunnen zich woensdagavond in de Nations League tegen Polen maar beter herpakken na de zware nederlaag van afgelopen vrijdag. Bondscoach Roberto Martinez voerde ten opzichte van de wedstrijd tegen Nederland enkele kleine wijzigingen door in de basiself. De grootste verrassing: Leander Dendoncker.

In doel moet Simon Mignolet uiteraard de afwezigheid van Thibaut Courtois blijven opvangen. De doelman van Club Brugge was kansloos bij de tegendoelpunten vorige vrijdag en voorkwam zelfs een zwaardere nederlaag.

Achterin kiest Martinez verrassend voor het trio Leander Dendoncker, Toby Alderweireld en Jan Vertonghen, met Alderweireld als middenste van de drie. Dedryck Boyata verhuist naar de bank na zijn matige wedstrijd van vorige vrijdag, Dendoncker mag zich bewijzen. Op de flanken wel een wijziging: Yannick Carrasco komt in de ploeg op links, Timothy Castagne verhuist naar de rechterkant. Daardoor begint Thomas Meunier op de bank.

Axel Witsel krijgt Youri Tielemans naast zich op het middenveld, waardoor Hans Vanaken uit de ploeg verdwijnt. Eden Hazard en Kevin De Bruyne starten net zoals tegen Nederland in de pocket, Michy Batshuayi is de vervanger van de geblesseerde Romelu Lukaku in de spits.

Opstelling België:

Simon Mignolet

Leander Dendoncker - Toby Alderweireld - Jan Vertonghen

Timothy Castagne - Axel Witsel - Youri Tielemans - Yannick Carrasco

Kevin De Bruyne - Michy Batshuayi - Eden Hazard

Invallers: Casteels, Sels, Faes, Boyata, Theate, Meunier, Openda, Mertens, Vanaken, T. Hazard, Trossard, Mertens, De Ketelaere

Geblesseerd: Courtois, Lukaku, Denayer

LIVE. Volg de wedstrijd hier op de voet!