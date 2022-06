In Tongeren staat de zomer weer in het teken van MoMeNT. Dat is een cultuurfestival dat op verschillende plaatsen en op verschillende tijdstippen de toeschouwers zal beroeren. En dat al voor de zesde keer. De stad hoopt ook nu weer de lat wat hoger te leggen, want MoMeNt begint een kunstenfestival met internationale allure te worden, waar ook honderden artiesten en vrijwilligers aan deelnemen.