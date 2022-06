Zo verwijder je op een diervriendelijke manier de slakken uit je tuin

U heeft het wellicht al gemerkt in uw tuin: Limburg wordt getroffen door een slakkenplaag. Dat is het gevolg van het vochtige weer van de afgelopen dagen. In een gemiddelde tuin kunnen er gemakkelijk honderden tot duizenden slakken voorkomen. Vaak komen ze tevoorschijn na een bui, maar voor velen zijn ze een ongewenste gast. Ze eten namelijk graag van bladeren uit planten uit de tuin. Het is helemaal niet nodig om slakken te vernietigen om je tuin te beschermen. Er zijn gelukkig ook diervriendelijke manieren om de glibberige beestjes naar andere oorden te sturen.