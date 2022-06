Hoeseltenaren vullen zelf zandzakjes in strijd tegen volgende overstroming. — © TV Limburg

in Hoeselt wordt met een bang hart uitgekeken naar de volgende overstroming. Een aantal inwoners steken zelf de handen uit de mouwen en vullen zandzakjes in de strijd tegen de wateroverlast. De initiatiefnemers willen de getroffen inwoners een hart onder de riem steken en solidair zijn met elkaar in de waterellende.