‘We moeten ons afvragen hoe we de leraren die er al zijn, overtuigen om te blijven. Want aantrekken heeft geen zin, als iedereen meteen vertrekt.’ — © Ivan Put

Na de uithaal van de twee grootste onderwijsverstrekkers aan het adres van minister Ben Weyts is het onderwijs in een partijtje paniekvoetbal beland. Maar wat nu? De lijst met pijnpunten is lang en de verantwoordelijken kennen vele namen.