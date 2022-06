Onze tv-tips: Piet in Afrika, Luc in Leuven en problemen onder de zee

Buurman wat doet u nu?

Een, do, 21.15u

“Wat hebben we vandaag geleerd?” Deze zin zal voor eeuwig verbonden blijven aan televisiekok Piet Huysentruyt. Aan de vooravond van zijn 60ste verjaardag zoekt Cath Luyten hem op in Zuid-Afrika, waar hij al een aantal jaar woont met zijn vrouw. Hij verliet Zuid-Frankrijk en woont sinds een poosje nabij Kaapstad. Jarenlang nam hij geen blad voor de mond, nu is het tijd om te reflecteren en terug te blikken. (tove)

Alloo bij

VTM, do, 21.30u

De voorbije maanden liet de Antwerpse burgemeester Bart De Wever geregeld al een kijkje nemen in zijn persoonlijke leven. Denk maar aan het programma Viva la Feta met Jani. Deze keer gaat hij op pad met Luk Alloo, voor een nostalgische trip naar belangrijke plekken uit zijn verleden. Alloo neemt hem mee naar de school in Edegem, waar de burgervader zijn humaniora beleefde. Daarna trekken ze naar de universiteit van Leuven. (tove)

Crimson tide

VTM 3, do, 23u

Een Russische nationalist bezet een basis waar ballistische raketten worden gelanceerd en bedreigt de VS met een kernoorlog. De Amerikaanse atoomonderzeeboot USS Alabama vertrekt om een tegenmissie voor te bereiden. Voor deze sterke film uit 1995 tekenden Gene Hackman en Denzel Washington paraat. De strijd tussen de twee botsende karakters van de hoofdpersonages is boeiend neergezet. Een van de betere duikbootfilms. (tove)