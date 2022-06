Beringenaar vraagt agenten om mee te zoeken naar zijn verboden munitie

Op 28 april 2021 belde de 37-jarige Beringenaar de politie, omdat hij zijn illegale munitie niet meer terugvond. De man had geen vergunning voor de munitie, maar vroeg de agenten toch om een huiszoeking te doen. In zijn eigen huis. De munitie hadden voor hem enige sentimentele waarde, was zijn argument. Hij vond geen andere uitweg dan de politie te alarmeren omdat zijn moeder de kogels had weggenomen. Bij hun aankomst gaf de moeder de agenten ook nog twee alarmpistolen van haar zoon mee. Omdat de man een gevaar voor zichzelf en voor de samenleving kon zijn, pakte de politie hem op. In de cel beweerde de verdachte stemmen te horen, waarna een gedwongen opname volgde. Na die opname belde de man nog naar de politie om te vragen naar de wapens, schetste de procureur.

Hark

Enkele maanden later kreeg de man opnieuw ruzie thuis en moesten zijn ouders de politie erbij halen. De verdachte stormde toen naar buiten en zou naar de agenten geroepen hebben dat ze hun wapens alvast moesten nemen. Vervolgens nam de man een hark om de agenten mee te bedreigen. De politie kon de verdachte uiteindelijk overmeesteren met pepperspray. Geestesonderzoek toonde aan dat de man tijdens de feiten en tijdens het onderzoek aan een stoornis leed. Daardoor kan hij zichzelf niet onder controle houden. Het openbaar ministerie vorderde daarop de internering. De verdachte beweerde dat hij destijds door een moeilijke periode ging en het voorval met de politie een kwestie van actie en reactie was. Enige behandeling is volgens hem dan ook niet nodig. Vonnis op 6 juli.