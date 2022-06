Gaat Ineos zonder Filippo Ganna naar de Tour? “Die tijdritten? Ik moet eerst geselecteerd worden”

Filippo Ganna (25) heeft zijn vierde zege in een tijdrit beet dit seizoen. “Al maakte ik me wel even wat zorgen over Wout van Aert”, gaf de Italiaan van INEOS Grenadiers in het flashinterview toe. Volgende maand zou Ganna normaal gezien zijn debuut maken in de Ronde van Frankrijk, maar op het einde van zijn interview bleek verrassend genoeg dat zijn deelname nog niet zeker is.

Ganna won dit jaar de tijdrit in de Ster van Bessèges, de proloog in de Ronde van de Provence, de tijdrit in de Tirreno-Adriatico en nu ook de proef tegen de klok in de Dauphiné, enkel in de UAE Tour delfde hij het onderspit tegen Stefan Bissegger. “Het was een lange dag in de hotseat”, stelde hij. “Maar ik ben blij dat ik uiteindelijk de overwinning pak. Van Aert kwam nog heel dicht en even maakte ik me toch wat zorgen, maar gelukkig pak ik de zege alsnog. Hij is echt een heel sterke tegenstander, dat zagen we eerder al op het WK. De komende dagen ga ik nu mijn werk voor de ploeg doen.”

Ganna toonde zich tevreden over de tijdrit. “Ik had het er nog met mijn vriendin over. Eindelijk kregen we nog eens een langere tijdrit in een etappekoers. Ik hoop dat we dat in de toekomst vaker zullen gaan zien. De tijdrit lag me ook goed. Vanmorgen had ik nog mijn twijfels door de regen, maar gelukkig klaarde het op, droogde het parcours op en waren de omstandigheden gelijk voor iedereen. Dat is belangrijk, als je renners met elkaar wil vergelijken.”

Twee tijdritten

En nu de tijdritten in de Tour? “Dat weet ik nog niet, ik moet eerst nog geselecteerd worden voor de Tour”, gaf Ganna, die zou debuteren in de Ronde van Frankrijk, toe. Er staan twee tijdritten op het programma in de Ronde van Frankrijk volgende maand. Een openingstijdrit van 13 kilometer in Kopenhagen en een tijdrit van 40 kilometer met aankomst in Carcassonne op de voorlaatste dag.