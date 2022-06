Man springt over hek in zoo om orang-oetan te pesten voor ‘video’ maar onderschat de kracht van de mensaap

In de Kasang Kulim Zoo in Indonesië heeft een 19-jarige bezoeker op de blaren gezeten toen hij een orang-oetan uitdaagde in het apenverblijf. Hasanal Arifin kroop daarbij over het hek heen van de kooi en probeerde een video te maken waarin hij het dier pestte. De aap raakte geagiteerd toen de man zijn armen uitstak en op zijn beurt trok de aap Hasanal naar zich toe. Beelden tonen hoe enkele omstaanders proberen de man los te trekken.