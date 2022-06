Defensie investeert 1,8 miljard euro in onderzoek en innovatie

Defensie gaat 1,8 miljard euro investeren in onderzoek en ontwikkeling. Dat heeft minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) woensdag aangekondigd tijdens een bezoek aan het Luikse bedrijf John Cockerill, in gezelschap van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) en de Waalse minister van Tewerkstelling, Christie Morreale (PS).

Het budget maakt deel uit van het STAR-plan (Security, Technology, Ambition, Resilience) waarmee de regering na jaren van bezuinigingen opnieuw in Defensie wil investeren. Het plan voorziet in de uitrusting van het leger met nieuwe, hoogtechnologische apparatuur om het “in staat te stellen het hoofd te bieden aan huidige en toekomstige bedreigingen”.

“Dit budget van 1,8 miljard is historisch. Mijn ambitie is om het ministerie van Defensie weer op te bouwen na jaren van desinvestering. Ik wil een Defensie die openstaat voor de samenleving, ik wil hand in hand werken met bedrijven en hen in staat stellen hun capaciteit te ontwikkelen en banen te creëren. Er zijn mogelijkheden voor defensie- en veiligheidsbedrijven,” aldus Dedonder woensdag.

John Cockerill kreeg onlangs een tegenslag te verwerken bij de Belgische Defensie, toen het Franse consortium Nexter de assemblage van de toekomstige pantservoertuigen van het Belgische leger gunde aan het Vlaamse bedrijf Mol. Minister Dedonder vindt dat in de toekomst een nieuwe mentaliteit nodig is. “We moeten het paradigma veranderen. Tot nu toe hebben we op bestelling gewerkt. Nu wil ik met bedrijven samenwerken om de technologie van de toekomst te ontwikkelen”, voegde ze er aan toe.

De minister gaat momenteel langs bij de paradepaardjes van de Belgische defensie-industrie en heeft al Mecar, Sonaca, Sabca, Thales en ECA Robotics bezocht. Een bezoek aan FN Herstal staat gepland voor het einde van de maand.