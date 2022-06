Dertiger rijdt aan 145 km/u door centrum Lanaken na vlucht voor verkeerscontrole

Op 26 maart 2022 werd de dertiger aan de kant gezet in het centrum van Lanaken toen een motard van de politie de bestelwagen heel wat verkeersinbreuken zag maken. De man negeerde een witte doorlopende lijn om zo drie auto’s in te halen. Eerst leek de dertiger rustig en verleende hij zijn medewerking aan de politie maar toen de man moest uitstappen, knapte er naar eigen zeggen iets in zijn hoofd.

4 gram amfetamines

De man duwde zijn gaspedaal in en stoof weg. “De motard ging hem achterna en probeerde hem in te halen”, zo sprak de raadsman van de agent. “Toen mijn cliënt hem wilde voorbijsteken heeft die man hem twee keer bijna van de weg gereden. Er werd bijstand opgeroepen.” De procureur bevestigt dit: “Hij haalde snelheden van 145 kilometer per uur waar je 70 mag. In de Raamstraat is hij dan opzettelijk tegen een politievoertuig dat bijstand verleende gereden.”

Uiteindelijk parkeerde de man zich enkele honderden meters verderop op het voetpad en kon hij overmeesterd worden. De dertigers was onder invloed van drugs en in zijn wagen troffen de agenten een zakje met 4 gram amfetamines aan. De aanklager vraagt een straf van acht maanden en een geldboete van 8.000 euro. Voor de twee betrokken agenten worden morele schadevergoedingen van 750 euro gevraagd.

Zijn raadsman vraagt een straf met uitstel. “Mijn cliënt dacht dat zijn auto getakeld ging worden en hij kon zich dat niet veroorloven. Het is dom en spijtig dat we hier moeten staan.”

Vonnis volgt op 22 juni.