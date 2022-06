Niels Destadsbader praat mond voorbij: luisteraars van MNM krijgen plots geheim van nieuwslezeres te horen

Soms kan een luchtig gesprekje op de radio toch verkeerd gaan. Dat is althans wat er vanmorgen op MNM gebeurde tijdens de ochtendshow toen zanger Niels Destadsbader een geheim van nieuwslezeres Chaima Saysay in de ether gooide.

Niels Destadsbader (33), naast zanger, acteur en presentator is dat toch vooral een vlotte babbelaar. Iets té vlot, bleek vanmorgen op MNM. Want toen nieuwslezeres Chaima Saysay in de studio verscheen, liep dat toch wat uit de hand.

(Lees verder onder de video)

Het begon nochtans leuk: “Intussen wordt hier echt verliefd gekeken”, zei presentator Wannes Synnave. “Wat een vrouw”, vulde Destadsbader aan. “Wat een vrouw, ik ben grote fan van haar. ik vind dat ze dat heel goed doet.” Chaima Saysay repliceerde: “Heel hartverwarmend, Niels. Ik ben ook jouw grootste fan.”

Honderdduizenden luisteraars

In een volgend gesprekje bleek de liefde al voorbij. “We hadden een heel goed gevoel bij elkaar. We hebben allebei geen tuin, dus dat klikte”, zegt Destadsbader. “Maar nu blijkt dat zij zwanger is van haar tweede kind. En het is niet van mij, dus ik denk dat het hier stopt.”

Alleen: Saysay bleek dat nieuws nog niet aan de grote klok te willen hangen. “Ik wil een klacht indienen”, zei ze. “Ik vertel je een geheim en jij vertelt dat live op de radio voor die honderdduizenden luisteraars.”