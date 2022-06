Hasselt

De Truiense broers Simon, keeper bij Club Brugge, en horecabaas Wouter Mignolet gaan op de Hasseltse Zuivelmarkt mee investeren in Copper, de horecazaak die Robin Poelmans en Niels Moons er bemannen. “We passeren zeker maar er altijd zijn zoals in Sint-Truiden is niet het plan”, zegt Wouter.