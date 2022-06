Controles in Hasselt en Zonhoven: 17 rijbewijzen ingetrokken voor gsm-gebruik

Politie Limburg Regio Hoofdstad heeft dinsdag samen met Douane en de Vlaamse Belastingdienst controles gehouden op de Kempische Steenweg in Hasselt en de baan Hasselt-Eindhoven (N74) in Zonhoven. De inspecteurs stelden vast dat meerdere bestuurders nalieten hun penale boete en hun verkeersbelasting te betalen. De openstaande bedragen moeten meteen worden betaald. Het ging om een totaalbedrag van 25.700 euro. Politiemensen controleerden de bestuurders op gsm-gebruik aan het stuur. Zeventien bestuurders hadden de gsm in de hand en reden daardoor gevaarlijk. Hun rijbewijs werd ingetrokken. Vier bestuurders zijn hun rijbewijs kwijt omdat ze onder invloed van drugs reden. maw