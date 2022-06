Amerikaanse turnsters eisen meer dan 1 miljard dollar van FBI na falen in zaak rond seksueel misbruik

Meer dan negentig (oud-)turnsters, onder wie meervoudig olympisch turnkampioene Simone Biles, eisen meer dan 1 miljard dollar (omgerekend ruim 931 miljoen euro) schadevergoeding van de FBI vanwege het falen in de zaak rond seksueel misbruik door turnarts Larry Nassar. De politiedienst zou veel te afwachtend hebben gereageerd toen de eerste signalen binnenkwamen, waardoor het misbruik maandenlang kon doorgaan.

Twee weken geleden besloot het ministerie van justitie de voormalig FBI-agenten niet te vervolgen. De meerderheid van de (oud-)turnsters zegt dat de voormalige arts van de Amerikaanse bond hen heeft misbruikt nadat in 2015 bij de FBI al melding was gemaakt van het misbruik. Afgelopen zomer verscheen een rapport van inspecteur Michael Horowitz van het Amerikaanse ministerie van Justitie waarin stond dat het FBI-bureau in Indianapolis “niet met de grootste ernst en urgentie op de beschuldigingen aan het adres van Nassar heeft gereageerd”.

Naast Biles behoren ook olympisch kampioenes Alexandra Raisman en McKayla Maroney tot de groep eisers. De federale wetgeving geeft een overheidsinstantie als de FBI zes maanden de tijd om te reageren op de claim. Afhankelijk van de reactie van de dienst kunnen er rechtszaken volgen.

Nassar werd begin 2018 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 175 jaar vanwege het seksueel misbruik van honderden jonge turnsters.