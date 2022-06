Beeld uit de film The lady of heaven. — © rr

Is het censuur? De Britse bioscoopketen Cineworld schrapt alle vertoningen van The lady of heaven na protest. Een aantal moslims neemt aanstoot aan wat zij beschouwen als “blasfemie”. Het scenario werd geschreven door een sjiitische geleerde uit Koeweit en het gekleurde ideologische opzet valt dan ook moeilijk te ontkennen.